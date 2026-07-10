Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie garantul democrației”

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu avertizează că excluderea deliberată a AUR de la orice formulă de guvernare prelungește criza politică și demonstrează că Nicușor Dan a renunțat la rolul de garant al democrației pentru a deveni garantul blocajului instituțional.
„În Parlament există 10 formațiuni politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, S.O.S. România, UPR, PACE, Grupul Minorităților Naționale și POT (care nu mai are grupuri parlamentare, însă are numeroși parlamentari considerați neafiliați), la care se adaugă câțiva parlamentari neafiliați.
Nicușor Dan, în calitate de președinte, a impus ca Guvernul să poată fi format din oricare dintre aceste partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii sale au fost cei din PSD.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni și ceea ce se întâmplă în continuare demonstrează, cu claritate, imposibilitatea formării unui nou guvern fără AUR. Dacă președintele Nicușor Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Nicușor Dan (un guvern de tip Carol al II-lea), fie va avea o viață foarte scurtă.
Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice. Astfel, pune presiune pe celelalte partide să accepte un regim personal (un guvern de tip Tomac-Veștea-Nazare) și, până atunci, sub pretextul urgenței, să voteze în două ore legi care ar fi trebuit dezbătute timp de câteva săptămâni, precum Legea salarizării unitare.
Ceea ce nu înțelege însă Nicușor Dan este că această strategie duce la cronicizarea crizei economice, o criză pe care românii o resimt din plin.
Iar criza economică convine de minune actualei puteri, pentru că ascunde temele marilor tunuri:
– cele 3-4 miliarde de lei reprezentând despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite;
– dronele ucrainene care zburdă prin Portul Constanța;
– contracte atribuite fără licitație, în valoare de multe miliarde de euro;
– și multe altele.
Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicușor Dan: aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, lipsa de decență și lipsa de măsură. Toate acestea sunt cultivate cu grijă de liderii obedienți ai majorității partidelor.”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026