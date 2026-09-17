Siegfried Mureșan, respins de primii parlamentari după desemnarea de Nicușor Dan. „Nu susținem un astfel de Guvern”

Parlamentarii din grupul PACE-Întâi România, care are șapte membri în Senat, au transmis joi seară că se opun nominalizării.
Primul grup parlamentar a anunțat că nu va susține Guvernul condus de Siegfried Mureșan, la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru.
PACE-Întâi România respinge nominalizarea
Într-un comunicat, grupul parlamentar a anunțat că „refuză ferm” un Guvern condus de Siegfried Mureșan și că nu va vota o astfel de formulă în Parlament. Formațiunea a cerut PNL și USR să retragă nominalizarea.
Reprezentanții grupului au lansat și o serie de acuzații la adresa lui Mureșan, pe care îl acuză că ar fi susținut la Bruxelles măsuri împotriva intereselor României. Aceste afirmații reprezintă poziția politică a grupului și nu sunt prezentate drept fapte stabilite.
Mureșan a fost desemnat după consultările de la Cotroceni
Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare. Președintele a explicat că nu s-a conturat o majoritate, dar a ales persoana care a obținut cele mai multe susțineri în cadrul discuțiilor de la Cotroceni.
Mureșan a acceptat ulterior propunerea președintelui și urmează să înceapă negocierile pentru formarea Executivului.
Guvernul trebuie să treacă de votul Parlamentului
Desemnarea lui Siegfried Mureșan nu înseamnă automat formarea noului Guvern. Premierul desemnat trebuie să își construiască echipa guvernamentală și programul de guvernare, după care Cabinetul va fi supus votului de încredere în Parlament.
Primul anunț privind respingerea nominalizării indică faptul că negocierile pentru obținerea unei majorități parlamentare vor continua. Președintele a recunoscut, de altfel, că în momentul desemnării nu exista o majoritate conturată.