Sorin Grindeanu, prima reacție după decizia CCR privind declarațiile de avere: „Trebuie să vedem motivarea”

Sorin Grindeanu a reacționat luni la decizia Curții Constituționale privind noua Lege a integrității și declarațiile de avere. Liderul PSD a precizat că nu dorește să comenteze hotărârea CCR înainte de publicarea motivării.
Grindeanu a declarat că PSD va respecta decizia Curții Constituționale, indiferent de conținutul acesteia, și a subliniat că susține în continuare transparența în ceea ce privește declarațiile de avere. „Eu nu comentez deciziile CCR. Haideți să vedem motivarea”, a transmis președintele PSD.
Acesta a precizat că propria declarație de avere este publică și i-a îndemnat și pe ceilalți membri ai partidului să facă același lucru. În opinia sa, publicitatea acestor documente reprezintă un principiu important.
„PSD va respecta deciziile CCR. Trebuie să vedem motivarea CCR. Eu unul sunt un susținător al publicității declarațiilor de avere”, a afirmat Grindeanu.
Declarațiile liderului PSD vin după ce CCR a pronunțat luni deciziile referitoare la sesizările formulate în legătură cu noua Lege a integrității. Curtea a analizat inclusiv prevederi referitoare la regimul declarațiilor de avere și de interese.
Grindeanu a mai anunțat că Parlamentul ar putea fi convocat de urgență, dacă acest lucru va fi necesar pentru rezolvarea situației și pentru evitarea pierderii unor fonduri europene în valoare de 770 de milioane de euro.
Liderul PSD a evitat să tragă concluzii înainte ca motivarea Curții să fie publicată, considerând că aceasta este necesară pentru a înțelege exact efectele deciziei și eventualele modificări care trebuie făcute în legislație.
În acest context, poziția PSD este că hotărârea CCR trebuie respectată, în timp ce Grindeanu susține că declarațiile de avere ar trebui să rămână accesibile publicului.