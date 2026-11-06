Criză de medicamente psihiatrice în România! Pacienții găsesc tot mai greu tratamentele în farmacii
Criză de medicamente psihiatrice / Profimedia
Medicamentele psihiatrice lipsesc din farmaciile din România. Patru organizații avertizează asupra riscurilor întreruperii tratamentelor și cer intervenția autorităților.
Medicamentele prescrise pentru tratarea afecțiunilor psihice sunt tot mai greu de găsit în farmaciile din România. Patru organizații profesionale din domeniul psihiatriei avertizează că lipsa tratamentelor poate avea consecințe grave pentru pacienți și solicită intervenția urgentă a Ministerului Sănătății, ANMDMR și CNAS pentru restabilirea aprovizionării.
Accesul pacienților la medicamentele necesare pentru tratarea afecțiunilor psihiatrice devine o problemă tot mai serioasă în România. Persoanele care urmează tratamente prescrise de medicii specialiști sunt nevoite să verifice disponibilitatea medicamentelor în mai multe farmacii, fără să primească întotdeauna informații clare despre momentul în care produsele vor reveni în stoc.
Situația a determinat patru organizații profesionale din domeniul psihiatriei și sănătății mintale să transmită un apel către autoritățile responsabile. Reprezentanții acestora avertizează că întreruperea involuntară a tratamentului poate afecta grav evoluția pacienților, iar în anumite situații poate duce inclusiv la spitalizare.
Patru organizații cer măsuri urgente pentru asigurarea medicamentelor psihiatrice
Apelul este semnat de Asociația Ambulatoriului de Psihiatrie, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie și Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România.
Cele patru organizații solicită Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) să adopte măsuri coordonate pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare.
Medicii atrag atenția că pacienții și familiile acestora ajung să caute medicamentele prescrise în numeroase farmacii, în condițiile în care nu există suficiente informații despre termenele de reaprovizionare.
În unele cazuri, stocurile personale ale pacienților se epuizează înainte ca medicamentele necesare să redevină disponibile.
Ce riscuri există dacă pacienții întrerup tratamentul psihiatric
Specialiștii avertizează că lipsa medicamentelor nu reprezintă doar o problemă de aprovizionare, ci poate avea efecte importante asupra sănătății persoanelor care urmează tratamente psihiatrice.
Întreruperea involuntară a medicației poate determina:
Reapariția simptomelor afecțiunii psihice;
Agravarea manifestărilor existente;
Pierderea stabilității obținute în urma tratamentului;
Apariția sindromului de sevraj;
Necesitatea internării în spital, în anumite situații.
Organizațiile profesionale subliniază că înlocuirea unui medicament cu un altul nu reprezintă întotdeauna o soluție. Tratamentul psihiatric este adaptat fiecărui pacient, iar schimbarea schemei terapeutice trebuie realizată numai în urma unei evaluări medicale și cu monitorizarea ulterioară a persoanei respective.
Prin urmare, pacienții care nu mai găsesc medicamentele prescrise trebuie să solicite recomandarea medicului curant, fără să întrerupă sau să modifice singuri tratamentul.
Medicii cer informații clare despre stocuri și termenele de reaprovizionare
Pe lângă restabilirea aprovizionării cu medicamente, cele patru organizații solicită autorităților să ofere informații actualizate despre disponibilitatea produselor și momentul estimat al revenirii acestora în farmacii.
Medicii consideră necesară identificarea unor soluții concrete prin care pacienții să poată avea acces la tratamentele prescrise, fără întreruperi care le-ar putea afecta starea de sănătate.
Un alt aspect important îl reprezintă aplicarea prevederilor Legii sănătății mintale nr. 487/2002. Articolul 20 prevede accesul gratuit la medicamente pentru persoanele cu tulburări psihice monitorizate în ambulatoriu, costurile fiind suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
Organizațiile atrag atenția că acest drept nu poate fi exercitat în mod real dacă medicamentele necesare nu sunt disponibile.
Lipsa medicamentelor psihiatrice, o problemă semnalată și în alte țări europene
Penuria de medicamente utilizate în psihiatrie nu este o problemă izolată la nivelul României. Organizațiile profesionale amintesc că dificultățile de aprovizionare sunt semnalate și în alte state europene.
În Franța, peste 30 de organizații reprezentând profesioniști din domeniul sănătății, pacienți și familii au lansat un apel comun pentru combaterea lipsei medicamentelor psihotrope.
Situația evidențiază necesitatea unor măsuri coordonate pentru asigurarea continuității tratamentelor și protejarea pacienților care depind de aceste medicamente.
În România, cele patru organizații profesionale cer autorităților să trateze problema cu prioritate și să ofere soluții pentru ca persoanele cu afecțiuni psihice să nu fie puse în situația de a-și întrerupe tratamentul din cauza lipsei medicamentelor din farmacii.
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