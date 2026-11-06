Educația pentru sănătate ar putea deveni materie obligatorie în școli
Educație pentru sănătate în școli
Educația pentru sănătate ar putea deveni obligatorie în școlile din România. Ce vor învăța elevii și ce planuri are ministrul Alexandru Rogobete.
Elevii din România ar putea avea o nouă disciplină obligatorie în programa școlară. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține introducerea educației pentru sănătate în școli și a început discuțiile cu reprezentanții Ministerului Educației pentru implementarea acestui proiect. Noua materie ar urma să includă informații despre prevenirea bolilor, alimentația sănătoasă, igienă și riscurile consumului de droguri, alcool și tutun.
Educația pentru sănătate, propusă ca disciplină obligatorie în programa școlară
Introducerea educației pentru sănătate în școlile din România revine în atenția autorităților. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că această disciplină ar trebui să fie obligatorie, nu opțională, pentru ca informațiile esențiale despre sănătate să ajungă la un număr cât mai mare de elevi.
Oficialul a anunțat că a început discuțiile cu Ministerul Educației și că va susține varianta introducerii obligatorii a acestei materii în programa școlară.
În opinia ministrului, o disciplină opțională ar putea avea un impact limitat, deoarece participarea elevilor nu ar fi garantată.
„Eu aș tinde să fie obligatoriu. Sau cel puțin părerea mea este că ar trebui să fie obligatoriu”, a declarat Alexandru Rogobete, precizând că aceasta va fi poziția pe care o va susține în negocierile cu Ministerul Educației.
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației ar putea forma un grup de lucru
Pentru concretizarea inițiativei, cele două ministere ar urma să colaboreze prin intermediul unui grup de lucru interministerial.
Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, discuțiile preliminare au avut un rezultat pozitiv, existând deschidere pentru dezvoltarea proiectului și introducerea treptată a noilor module în școli.
Planul nu presupune predarea tuturor informațiilor într-o singură etapă. Materia ar urma să fie structurată pe module, în funcție de vârsta copiilor și de nivelul lor de înțelegere.
Astfel, elevii ar putea primi informații adaptate fiecărei etape de dezvoltare, într-un mod accesibil și relevant pentru problemele cu care se pot confrunta.
Ministrul Sănătății a amintit că educația pentru sănătate este un subiect discutat de mai mulți ani, însă proiectele anterioare nu au ajuns la o implementare concretă.
Ce vor putea învăța elevii la noua materie de educație pentru sănătate
Tematica disciplinei ar putea cuprinde mai multe domenii importante pentru dezvoltarea și protejarea sănătății copiilor și adolescenților.
Printre subiectele avute în vedere se numără:
Prevenirea consumului de droguri și a altor substanțe psihoactive;
Riscurile asociate consumului de alcool și tutun;
Alimentația echilibrată și prevenirea obiceiurilor alimentare nesănătoase;
Importanța activității fizice și a unui stil de viață sănătos;
Igiena personală și prevenirea bolilor transmisibile;
Educația privind sănătatea reproducerii;
Prevenirea riscurilor asociate sarcinilor la vârste fragede.
Subiectele sunt importante în contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă tot mai mulți copii și adolescenți. Inițiatorii proiectului consideră că informațiile prezentate încă din perioada școlară pot contribui la formarea unor comportamente responsabile și la prevenirea unor probleme medicale.
În paralel cu discuțiile dintre cele două ministere, la Senat se află în procedură de urgență și o propunere legislativă privind educația pentru sănătate. Proiectul este susținut de 26 de senatori PSD și un senator neafiliat.
Când ar putea fi introdusă educația pentru sănătate în școli
Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială de la care noua disciplină ar putea deveni obligatorie pentru elevii din România.
Autoritățile trebuie să stabilească forma finală a materiei, structura modulelor, modalitatea de predare și calendarul de implementare.
În plus, propunerea legislativă aflată la Senat trebuie să parcurgă etapele procedurale parlamentare înainte ca eventualele prevederi să poată fi aplicate.
Prin urmare, educația pentru sănătate obligatorie în școli reprezintă, în acest moment, un proiect susținut de ministrul Sănătății și aflat în etapa discuțiilor instituționale și legislative, nu o măsură deja adoptată.
Dacă inițiativa va fi concretizată, elevii ar putea beneficia de o pregătire mai amplă în domeniul sănătății și prevenirii bolilor, prin informații adaptate vârstei și nevoilor lor.
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