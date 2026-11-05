Un adolescent de 17 ani a vandalizat un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie din Timișoara. A fost reținut

Un adolescent de 17 ani a provocat distrugeri importante la un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie auto din Timișoara, în noaptea de miercuri spre joi.
Tânărul ar fi spart geamuri, ar fi răsturnat mobilierul și ar fi avariat inclusiv o mașină parcată în fața localului. Polițiștii l-au găsit la fața locului și l-au reținut.
Incidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, pe Calea Buziașului. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar imaginile arată amploarea distrugerilor provocate de adolescent.
Restaurantul, prima țintă a adolescentului
Tânărul ar fi început prin a vandaliza un restaurant, unde a spart geamurile de la intrare și a intrat în interior. Potrivit relatărilor proprietarilor, acesta ar fi folosit un extinctor pentru a distruge obiectele din local.
Mesele, scaunele, frigiderele, rafturile și aparatura au fost răsturnate sau avariate. Nici bucătăria nu a scăpat, iar produsele și obiectele din interior au fost împrăștiate pe jos.
Adolescentul a distrus și mașina restaurantului, parcată în fața clădirii. Înainte să plece, ar fi mâncat un tort de ciocolată și ar fi luat o bicicletă.
Din cauza pagubelor, administratorii au fost nevoiți să suspende temporar activitatea localului.
A vandalizat și o vulcanizare, dar și o spălătorie auto
După ce a plecat de la restaurant, adolescentul s-a îndreptat către o vulcanizare din apropiere. Acolo ar fi spart mai multe geamuri și ar fi deteriorat furtunurile folosite de angajați pentru lucrările la anvelope.
Nici spălătoria auto din zonă nu a scăpat. Tânărul ar fi tras de furtunurile instalației de spălare și ar fi provocat alte distrugeri.
Zgomotele produse în timpul incidentului i-au alertat pe vecini, care au sunat la 112. Polițiștii au intervenit și l-au găsit pe adolescent la fața locului.
Tânărul a fost reținut. Anchetatorii verifică dacă a consumat droguri
Potrivit unor surse din anchetă, adolescentul ar fi consumat substanțe interzise înainte de a provoca distrugerile. Această informație urmează să fie verificată de autorități.
Tânărul a fost dus la audieri și reținut, iar dosarul a fost preluat de procurori.
Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs faptele și valoarea totală a pagubelor. De asemenea, urmează să fie clarificat dacă adolescentul se afla sub influența unor substanțe interzise în momentul incidentului.
Restaurantul afectat și-a suspendat temporar activitatea, urmând să anunțe când va putea primi din nou clienți.