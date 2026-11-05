Actualitate· 2 min citire

Un adolescent de 17 ani a vandalizat un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie din Timișoara. A fost reținut

Poliție

Poliție

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Timis ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 16:04

Un adolescent de 17 ani a provocat distrugeri importante la un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie auto din Timișoara, în noaptea de miercuri spre joi.

Tânărul ar fi spart geamuri, ar fi răsturnat mobilierul și ar fi avariat inclusiv o mașină parcată în fața localului. Polițiștii l-au găsit la fața locului și l-au reținut.

Incidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, pe Calea Buziașului. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar imaginile arată amploarea distrugerilor provocate de adolescent.

Restaurantul, prima țintă a adolescentului

Tânărul ar fi început prin a vandaliza un restaurant, unde a spart geamurile de la intrare și a intrat în interior. Potrivit relatărilor proprietarilor, acesta ar fi folosit un extinctor pentru a distruge obiectele din local.

Mesele, scaunele, frigiderele, rafturile și aparatura au fost răsturnate sau avariate. Nici bucătăria nu a scăpat, iar produsele și obiectele din interior au fost împrăștiate pe jos.

Adolescentul a distrus și mașina restaurantului, parcată în fața clădirii. Înainte să plece, ar fi mâncat un tort de ciocolată și ar fi luat o bicicletă.

Din cauza pagubelor, administratorii au fost nevoiți să suspende temporar activitatea localului.

A vandalizat și o vulcanizare, dar și o spălătorie auto

După ce a plecat de la restaurant, adolescentul s-a îndreptat către o vulcanizare din apropiere. Acolo ar fi spart mai multe geamuri și ar fi deteriorat furtunurile folosite de angajați pentru lucrările la anvelope.

Nici spălătoria auto din zonă nu a scăpat. Tânărul ar fi tras de furtunurile instalației de spălare și ar fi provocat alte distrugeri.

Zgomotele produse în timpul incidentului i-au alertat pe vecini, care au sunat la 112. Polițiștii au intervenit și l-au găsit pe adolescent la fața locului.

Tânărul a fost reținut. Anchetatorii verifică dacă a consumat droguri

Potrivit unor surse din anchetă, adolescentul ar fi consumat substanțe interzise înainte de a provoca distrugerile. Această informație urmează să fie verificată de autorități.

Tânărul a fost dus la audieri și reținut, iar dosarul a fost preluat de procurori.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs faptele și valoarea totală a pagubelor. De asemenea, urmează să fie clarificat dacă adolescentul se afla sub influența unor substanțe interzise în momentul incidentului.

Restaurantul afectat și-a suspendat temporar activitatea, urmând să anunțe când va putea primi din nou clienți.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe