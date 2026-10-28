Sanatate· 1 min citire

Fosta conducere interimară a Spitalului Municipal Timișoara, trimisă în judecată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 13:05
Actualizat28 oct. 2026, 13:07
SursăZiua de Vest

Fosta conducere interimară a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și două șefe de servicii au fost trimise în judecată pentru fals intelectual, acuzații legate de antedatarea deciziilor de concediere a 22 de angajați.

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a trei femei care au ocupat funcții de conducere la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Inculpatele sunt acuzate de comiterea infracțiunii de fals intelectual, iar una dintre ele este vizată și pentru uz de fals.

Conform acuzațiilor, deciziile de încetare a contractelor de muncă pentru 22 de angajați au fost antedatate. Aceștia doreau să își continue activitatea în cadrul unității sanitare.

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