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Sanatate· 1 min citire
Fosta conducere interimară a Spitalului Municipal Timișoara, trimisă în judecată
FOTO: Arhivă
Publicat28 oct. 2026, 13:05
Actualizat28 oct. 2026, 13:07
SursăZiua de Vest
Fosta conducere interimară a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și două șefe de servicii au fost trimise în judecată pentru fals intelectual, acuzații legate de antedatarea deciziilor de concediere a 22 de angajați.
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