Fosta conducere interimară a Spitalului Municipal Timișoara, trimisă în judecată

Publicat 28 oct. 2026, 13:05 Actualizat 28 oct. 2026, 13:07 Sursă Ziua de Vest

Fosta conducere interimară a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și două șefe de servicii au fost trimise în judecată pentru fals intelectual, acuzații legate de antedatarea deciziilor de concediere a 22 de angajați.

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