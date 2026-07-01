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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Ce se întâmplă când renunți la zahăr o săptămână - VIDEO
Ce se întâmplă în organism atunci când renunți la zahăr timp de o săptămână? Care sunt beneficiile, dar și provocările acestei schimbări? Află răspunsurile în ediția emisiunii „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru.
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