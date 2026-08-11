Timișoara va deveni capitala pneumologiei pediatrice; Inteligența Artificială în ecografia pulmonară

Programul conferinței include și prezentări științifice susținute de medici rezidenți și studenți.
Inteligența Artificială (IA) în ecografia pulmonară va fi, în premieră, una dintre temele Conferinței Naționale PNEUMOPED 2026, de pneumologie pediatrică, la care vor participa, la Timișoara, în perioada 7 - 10 octombrie, peste 500 de medici din țară și străinătate.
Cea de-a VIII-a ediție a evenimentului care se va derula sub egida INSPiRED - Societatea Internațională de Boli Respiratorii Pediatrice (International Society of Pediatric Respiratory Diseases), vor avea loc cursuri practice, sesiuni științifice, prezentări de cazuri, dezbateri și teme de actualitate din patologia respiratorie a copilului.
'În premieră, în acest an, Inteligența Artificială în ecografia pulmonară se va afla printre temele conferinței. Pneumologia pediatrică s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Avem metode noi de diagnostic, avem terapii care în urmă cu câțiva ani nu erau disponibile și apar permanent informații care ne obligă să ne adaptăm practica medicală. Vom vorbi despre pneumonii și astm, patologii pe care le întâlnim foarte des, dar și despre astm și obezitate, despre noile terapii în fibroza chistică sau despre tehnici moderne de diagnostic. Sunt direcții care pot schimba modul în care evaluăm și tratăm copilul cu o boală respiratorie. Dar, indiferent de tehnologie, ghiduri și protocoale, în centrul tuturor deciziilor noastre trebuie să rămână copilul', a declarat, marți, citată într-un comunicat de presă, președintele conferinței, medic primar pneumolog pediatru și coordonator al Compartimentului de Pneumologie Pediatrică Spitalului Clinic Județean Timișoara, Ioana Ciucă.
La conferință vor participa pneumologi pediatri, pediatri, pneumologi, medici de familie, alergologi, medici rezidenți, studenți la medicină, dar și specialiști din domenii conexe.
Prima zi va fi dedicată cursurilor precongres, cu aplicații practice, organizate la Clinica Pediatrie Bega din Timișoara. În următoarele trei zile vor avea loc lucrările conferinței, care vor reuni teme clasice ale pneumologiei pediatrice, dar și subiecte aflate în prim-planul cercetării și practicii medicale.
PNEUMOPED nu este doar un congres, ci locul în care discutăm cazuri, schimbăm experiențe și încercăm să aducem în practica noastră ceea ce este nou în diagnosticul și tratamentul bolilor respiratorii la copil. Este un loc în care medicii cu experiență se întâlnesc cu generațiile tinere, iar acest schimb este extrem de important pentru dezvoltarea pneumologiei pediatrice, potrivit Ioanei Ciucă.
Programul conferinței include și prezentări științifice susținute de medici rezidenți și studenți.
AGERPRES