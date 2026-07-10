Sanatate· 1 min citire

Risc uriaș de epidemie de rujeolă în România. Vaccinul ROR lipsește în mai multe județe

Rujeolă

Rujeolă

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat10 iul. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS

Risc de epidemie de rujeolă în România. Dozele care protejează împotriva rujeolei lipsesc în mai multe județe, iar copiii nu mai pot fi vaccinați la timp.

Lipsa vaccinului afectează unul dintre cele mai importante produse din schema națională de imunizare și stârnește îngrijorare în rândul populației.

Medicii de familie spun că, atunci când au solicitat noi doze de vaccin, au primit același răspuns din partea direcțiilor de sănătate publică. Vaccinul nu se află în stoc.

Pentru a evita blocarea campaniei de imunizare, direcțiile au solicitat noi livrări de la Ministerul Sănătății. Deocamdată, au primit doar promisiuni că vaccinurile vor ajunge în perioada următoare.

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