687 de sancțiuni pentru nereguli la taxiuri și ridesharing în Timișoara

Polițiștii locali au aplicat amenzi de peste 308.000 de lei pentru abateri constatate în transportul de persoane și în stațiile taxi.
Poliția Locală Timișoara a aplicat, de la începutul anului, 687 de sancțiuni contravenționale în urma controalelor privind activitatea taximetriștilor, a șoferilor care efectuează transport alternativ și a altor conducători auto care folosesc neregulamentar stațiile taxi.
Valoarea totală a amenzilor anunțate este de 308.417 lei.
În cazul taxiurilor, verificările au identificat situații precum lipsa unor documente valabile în original, probleme privind verificările metrologice sau asigurările, precum și nereguli legate de afișarea tarifelor și documentelor profesionale.
Stațiile taxi, ocupate și de alte mașini
În domeniul transportului alternativ au fost constatate inclusiv opriri în locuri interzise, îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor direct de pe partea carosabilă și încălcarea regulilor privind fumatul în vehicule.
Mai mult de jumătate dintre sancțiunile contabilizate au vizat însă alți conducători auto care au oprit sau staționat în locurile rezervate taxiurilor.
În anumite situații, vehiculele pot fi și ridicate. Poliția Locală anunță că verificările vor continua în zonele cu trafic ridicat și în punctele în care sunt semnalate frecvent nereguli.