Campanie de dezinsecție la Timișoara

Tratamentele împotriva țânțarilor și larvelor sunt programate noaptea, iar intervențiile pot fi decalate în cazul condițiilor meteo nefavorabile.
O nouă etapă de dezinsecție terestră va fi desfășurată în Timișoara în perioada 1–10 octombrie.
Tratamentele sunt programate în principal între orele 22:00 și 06:00, astfel încât intervențiile să se desfășoare în perioade cu circulație redusă și în condițiile stabilite pentru aplicarea substanțelor.
Acțiunea urmărește combaterea țânțarilor adulți și a larvelor. Municipalitatea precizează că programul poate fi modificat dacă vremea nu permite aplicarea tratamentelor.
Recomandări pentru populație și apicultori
Locuitorii sunt sfătuiți să evite zonele în care se intervine pe durata pulverizării, cu atenție suplimentară în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu afecțiuni respiratorii, cardiace sau alergii.
Apicultorilor li se recomandă să protejeze sau să mute temporar stupii din apropierea zonelor tratate.
Produsele anunțate pentru intervenții sunt Cymina Super și Vectobac WG, substanțe biocide autorizate pentru utilizarea prevăzută.
Operațiunile vor fi efectuate de personal autorizat, conform programului stabilit pentru cartierele municipiului.