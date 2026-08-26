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Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara
Foto: Facebook/Strazile din Timisoara
Trei persoane din autobuz au necesitat îngrijiri medicale după impact
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