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Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara

Foto: Facebook/Strazile din Timisoara

Foto: Facebook/Strazile din Timisoara

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 26 aug. 2026, 12:35

Trei persoane din autobuz au necesitat îngrijiri medicale după impact

Accidentul s-a produs în jurul orei 07:35. ISU Timiș a mobilizat o autospecială de primă intervenție, două echipaje SMURD și nouă pompieri. În camion se afla doar șoferul, iar în autobuz 40 de persoane.

Trei pasageri au fost verificați de echipajele medicale. Autoritățile nu au precizat gravitatea rănilor și nici dacă victimele au fost duse la spital.

Polițiștii investighează circumstanțele și vinovăția. Incidentul vine la scurt timp după alte accidente grave din județul Timiș, inclusiv unul cu cinci răniți, printre care un bebeluș, și un deces pe Calea Dorobanților.

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