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Acțiune a Poliției Rutiere: Aproape 200 de șoferi, depistați pozitiv la alcool în doar două nopți

Poliția Rutieră

Poliția Rutieră

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 13:51
Sursărealitatea.net

Aproape 200 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool în ultimele două nopți

În serile de 28 spre 29 și 29 spre 30 august 2026, în intervalul orar 20:00 - 04:00, la nivel național, a fost organizată o acțiune a polițiștilor rutieri cu privire la consumul de alcool și cel al substanțelor interzise.

În urma controalelor și testărilor efectuate de către polițiști au rezultat 196 de testări pozitive cu aparatele etilotest, dintre care 129 între 0,01-0,40 mg/l și 67 peste 0,40 mg/l. De asemenea, în ceea ce privește consumul substanțelor interzise au rezultat 16 testări pozitive.

Scopul activităților a fost prevenirea și combaterea consumului de alcool sau alte substanțe interzise, identificarea persoanelor care încalcă legea și verificarea respectării normelor privind circulația pe drumurile publice, arată sursa citată.

AGERPRES

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