Alarmă falsă pe munte. Salvamontiștii explică de ce zgomotele terifiante nu indică mereu prezența unui urs | VIDEO

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 09:54

Salvamont Suceava le explică turiștilor de ce apelarea numărului de urgență 112 trebuie făcută doar în situații de pericol real, nu și la auzul unor sunete ciudate.

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