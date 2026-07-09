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Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting de vreme rea în mai multe localități: averse torențiale, vijelii și descărcări electrice

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 9 iul. 2026, 16:46

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, care vizează mai multe localități din România.

Cod Galben de furtuni în județul Olt

Avertizarea este valabilă în intervalul 09.07. 2026 ora 16:10 - 09.07.2026 ora 17:00 și sunt vizate localitățile Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Ghimpețeni, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca.

Potrivit ANM, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni în mare parte din țară până la noapte

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 02:00.

Sunt vizate Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Reprezentanții ANM spun că vântul va avea viteze la rafală de 50...70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Codul galben vizează municipiul București și județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călărași și Constanța.

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