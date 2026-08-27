Anul școlar 2026-2027 începe pe 7 septembrie. Când sunt programate vacanțele elevilor

Elevii se întorc la cursuri luni, 7 septembrie 2026, când începe anul școlar 2026-2027. Pentru cei mai mulți dintre ei, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de școală.
Elevii se întorc la cursuri luni, 7 septembrie 2026, când începe anul școlar 2026-2027. Pentru cei mai mulți dintre ei, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de școală.
Calendarul include cinci perioade de cursuri și mai multe vacanțe, iar săptămâna liberă din februarie va fi stabilită în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar.
Prima vacanță, în octombrie
Primul modul de cursuri se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie 2026. Elevii vor avea apoi vacanță între 24 octombrie și 1 noiembrie. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie, pentru al doilea modul, care se încheie pe 22 decembrie.
Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie
Vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Elevii revin la cursuri luni, 11 ianuarie. Al doilea modul este urmat de perioada de cursuri din ianuarie și februarie, înaintea vacanței stabilite la nivel județean.
Vacanța din februarie diferă de la un județ la altul
Săptămâna de vacanță din februarie-martie este stabilită de inspectoratele școlare. Aceasta poate fi programată în perioada 15 februarie - 7 martie 2027, în funcție de decizia luată la nivel local.
După această pauză începe al patrulea modul de cursuri, care se încheie pe 23 aprilie.
Vacanța de primăvară și vacanța de vară
Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027. Cursurile se reiau miercuri, 5 mai, iar ultimul modul se încheie pe 18 iunie. Vacanța de vară începe pentru majoritatea elevilor pe 19 iunie 2027.
Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie 2027, iar cei de clasa a XII-a și a XIII-a, pe 4 iunie 2027. În cazul învățământului tehnologic și profesional, cursurile se termină pe 25 iunie 2027.
Datele examenelor naționale din 2027 sunt stabilite prin calendare distincte. Pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a, încheierea mai devreme a cursurilor este legată de desfășurarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat.