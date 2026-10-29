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Bărbat reținut în Lugoj pentru uzurpare de calități oficiale după ce s-a dat drept polițist

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 oct. 2026, 17:50
Actualizat29 oct. 2026, 18:06
Sursămediafax

Poliția Timiș a reținut joi, 29 octombrie 2026, un bărbat de 35 de ani din Lugoj, bănuit că s-a dat drept polițist rutier și a oprit la control un autoturism, amenințându-l ulterior pe șofer cu aplicarea unei amenzi.

Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în cadrul Biroului de Investigații Criminale din Poliția Municipiului Lugoj. El este bănuit de săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

Faptele s-ar fi petrecut la începutul lunii octombrie 2026, pe strada Caransebeșului din Lugoj. Suspectul ar fi oprit un autoturism, pretinzând că este în patrulă, și i-ar fi solicitat șoferului documentele personale și cele ale mașinii, invocând defecțiunea unui stop.

Persoana respectivă i-ar fi solicitat documentele personale și pe cele ale autoturismului, invocând faptul că unul dintre stopurile acestuia nu funcționa. După remedierea problemei, bărbatul care ar fi pretins că este polițist i-ar fi restituit documentele, afirmând că i-ar fi aplicat o amendă în cuantum foarte mare, fără a-i înmâna vreun document justificativ, fapt ce i-ar fi provocat o stare de temere.

a transmis IPJ Timiș într-un comunicat de presă IPJ Timiș

În urma verificărilor, polițiștii au identificat bărbatul, în vârstă de 35 de ani. Acesta va petrece următoarele 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Dosar penal a fost întocmit sub aspectul infracțiunii de uzurpare de calități oficiale, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

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