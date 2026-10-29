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Bărbat reținut în Lugoj pentru uzurpare de calități oficiale după ce s-a dat drept polițist
FOTO: Arhivă
Publicat29 oct. 2026, 17:50
Actualizat29 oct. 2026, 18:06
Sursămediafax
Poliția Timiș a reținut joi, 29 octombrie 2026, un bărbat de 35 de ani din Lugoj, bănuit că s-a dat drept polițist rutier și a oprit la control un autoturism, amenințându-l ulterior pe șofer cu aplicarea unei amenzi.
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