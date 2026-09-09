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Bilanț tragic în munți: 14 morți într-o singură lună
FOTO: Salvamont Argeș
Salvamont trage un semnal de alarmă privind deficitul grav de personal, având o capacitate de intervenție de doar 18,75% la nivel național.
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