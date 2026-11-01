Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ploi abundente și ninsori, valabil în mai multe județe din sudul și sud-vestul României până miercuri, 4 noiembrie.
Avertizarea meteorologică acoperă intervalul dintre duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, și marți, 3 noiembrie, ora 10:00. Zona vizată principal este vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei, în special județele Gorj și Mehedinți.
În aceste regiuni, meteorologii estimează acumulări de apă de 50 până la 70 litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 20-40 de centimetri.
Condiții meteorologice până miercuri
Informarea ANM este valabilă până pe 4 noiembrie, ora 20:00. În Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri la altitudini mari. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, cu rafale care pot atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.
În Oltenia, Muntenia și Dobrogea sunt prognozate ploi moderate, cu acumulări de 30-50 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-50 km/h în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri se vor resimți efectele și în est.
Atenționare pentru București și Ilfov
Municipiul București și județul Ilfov se află sub cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea ISU București-Ilfov intră în vigoare luni, 3 noiembrie, la ora 08:00, și este valabilă până marți, 4 noiembrie, la ora 10:00.
Autoritățile recomandă populației să fie atentă la obiectele care pot fi desprinse de rafale, precum panouri publicitare sau frunzele copacilor. Turiștii care se îndreaptă spre munte sunt sfătuiți să verifice starea drumurilor și condițiile meteo înainte de plecare.