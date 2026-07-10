Cum va fi vremea până pe 10 august. ANM anunță temperaturi peste normal și mai puține ploi

Publicat 10 iul. 2026, 09:05 Actualizat 10 iul. 2026, 11:46 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza pentru perioada 13 iulie-10 august. Astfel, după un început de interval cu temperaturi apropiate de normal și ploi mai ales în estul țării, vremea va deveni tot mai caldă, iar la începutul lunii august sunt așteptate valori peste mediile climatologice, în special în vestul și nord-vestul României.

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