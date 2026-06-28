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Europa este mai fierbinte decât Sahara, avertizează climatologii

caniculă

caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 07:55

În Europa, valul de caniculă doboară record după record. De la Paris la Londra şi Köln, aerul a devenit irespirabil. Temperaturile depăşesc valorile maxime înregistrate în ultimii zeci de ani. Spitalele sunt în stare de alertă, iar medicii sunt copleşiţi de numărul tot mai mare de victime ale căldurii.

Climatologii trag un semnal de alarmă: Europa este mai fierbinte decât Sahara.

Franţa fierbe sub cupola de foc. Astăzi, 50 de departamente sunt în continuare sub cod roşu de caniculă.

E cod roşu de caniculă şi în Marea Britanie, unde, pentru a treia zi consecutiv, a fost doborât recordul pentru cea mai fierbinte zi din iunie.

Şi în Germania, temperaturile sunt tot mai mari de la o zi la alta. În Koln, mercurul din termometre a urcat până la 38 de grade Celsius. Autorităţile le-au cerut localnicilor să nu înoate în apele Rinului, după ce trei persoane s-au înecat, în ultimele zile.

În vestul Europei cu greu mai găseşti metropole în care temperatura să nu depăşească 30 de grade celsius, în timp ce în oraşe din Africa de Nord aerul e respirabil, sunt între 25 şi 29 de grade Celsius.

Și în România sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade. De duminică, intră în vigoare un cod roșu de caniculă. De luni, codul de extinde pentru aproape toată țara.

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