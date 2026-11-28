Condiții iernate s-au instalat brusc în țară, cu ninsori în București și Ilfov. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 55 de centimetri, iar temperaturile vor scădea sub -10 grade.
În Capitală și în județul Ilfov, ninsorile au început să cadă cu intensitate în ultimele ore, după o perioadă marcată de ploi reci. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă se poate acumula până la 25 de centimetri în anumite zone ale țării.
Utilajele de deszăpezire au fost mobilizate pentru a menține circulația rutieră. În județul Galați, echipamentele au intervenit deja pe șosele pentru îndepărtarea zăpezii.
Cea mai mare cantitate de zăpadă s-a înregistrat la munte. La Vârful Omu, stratul alb a atins deja 55 de centimetri.
Prevenții meteo pentru noaptea aceasta
Vremea se va răci semnificativ în orele următoare. În cursul nopții, temperaturile vor coborî sub zero grade Celsius în majoritatea regiunilor României.
Cele mai scăzute valori sunt estimate pentru estul Transilvaniei, unde minimele pot ajunge la -12 grade Celsius.
Condițiile meteorologice au afectat și activitățile publice din București. Potrivit observatornews.ro, aprinderea luminițelor festive în Sectorul 4 a fost anulată din cauza ninsorilor și a frigului intens.