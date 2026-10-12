Indicele global al sărăciei a crescut pentru prima dată, afectând 1,2 miliarde de persoane

Indicele global al sărăciei multidimensionale a înregistrat prima creștere din 2010, numărul persoanelor afectate ajungând la 1,2 miliarde, conform PNUD și OPHI.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a anunțat luni că indicele global al sărăciei multidimensionale a crescut pentru prima dată de la crearea sa în 2010. Potrivit ediției din 2026 a raportului anual, realizat în parteneriat cu Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie „acută” a crescut cu 51,5 milioane față de anul precedent.
Potrivit datelor prezentate de organizații, 51,5% dintre persoanele afectate sunt copii. PNUD și OPHI precizează că creșterea populației este un factor major în această evoluție, iar date noi au fost disponibile doar pentru 13 din cele 108 țări acoperite de raport.
Evoluții regionale mixte
Deși numărul total al persoanelor sărace a crescut, raportul evidențiază progrese în anumite regiuni. În ultimii 15 ani, 33 de țări și-au înjumătățit proporția populației care trăiește în sărăcie multidimensională, printre care șase state din Africa Subsahariană.
Potrivit PNUD, cel mai rapid progres a fost înregistrat în Asia, în special în China și Vietnam. Sărăcia extremă continuă să afecteze disproporționat zonele rurale, aproape 83,3% dintre săracii lumii trăind la țară.
Majoritatea celor mai săraci oameni locuiesc în Africa Subsahariană și Asia de Sud, inclusiv în subcontinentul indian. Alexander De Croo a insistat că „progresul este posibil” și că țările care au abordat aceste provocări împreună au arătat ce se poate realiza prin acțiuni decisive.