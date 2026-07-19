Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 12:39

Mihaela Rădulescu s-a întors în Italia, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, locul în care sportivul austriac și-a pierdut viața chiar sub ochii ei. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Felix, alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de aproape 11 ani.

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