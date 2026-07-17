Schimbare majoră pentru viitorii pensionari: când se va egaliza vârsta de pensionare pentru bărbați și femei

Publicat 17 iul. 2026, 20:10 Sursă Realitatea PLUS

Avem parte de o nouă schimbare majoră în sistemul de pensii! De la 1 august crește stagiul complet de cotizare, care deocamdată este diferit pentru bărbați și femei, dar se va egaliza în viitor. Milioane de persoane vor fi afectate. Ne explică care sunt consecințele Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii.

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