Raed Arafat, avertisment de ultimă oră în plin cod roșu de caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 11:15

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că autoritățile au activat toate măsurile necesare pentru gestionarea valului de caniculă extremă care afectează România. Acesta a subliniat că prevenția rămâne esențială, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

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