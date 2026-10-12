România, lider în Uniunea Europeană la creșterea chiriilor. Scumpirile au depășit 40%

Publicat 12 oct. 2026, 15:57 Sursă realitatea.net

România ocupă primul loc în UE la creșterea chiriilor, cu un avans de 41,2%. Datele Eurostat arată diferențe majore față de celelalte state europene.

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