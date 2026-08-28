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Se prelungesc până în noiembrie restricțiile de circulație pe Valea Oltului
Valea Oltului
Interzisă circulația vehiculelor grele peste 7,5 tone în intervalul 08:00–17:30
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