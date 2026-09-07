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Șofer de microbuz școlar, prins băut la volan în prima zi de școală
FOTO: Arhivă
Bărbatul transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia și a rămas fără permis pentru 90 de zile.
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