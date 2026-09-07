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Șofer de microbuz școlar, prins băut la volan în prima zi de școală

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 7 sept. 2026, 13:49

Bărbatul transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia și a rămas fără permis pentru 90 de zile.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit pentru control, pe raza localității, un microbuz care efectua transportul elevilor pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii i-au aplicat o amendă contravențională de 4.325 de lei și i-au reținut permisul de conducere, suspendându-i dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Incidentul a avut loc pe 7 septembrie 2026, chiar în prima zi a noului an școlar.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au anunțat că vor continua activitățile de control al transportului de elevi, pentru a preveni evenimentele rutiere și a crește gradul de siguranță al copiilor. Cazul a fost făcut public de IPJ Timiș,

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