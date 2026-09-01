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Toți afluenții Mureșului au secat în județul Arad

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 1 sept. 2026, 12:58

Râul este la o treime din debitul normal, iar seceta a afectat zeci de mii de hectare de culturi

Măsurătorile din ultimele 24 de ore arată debite semnificativ reduse: 63,8 mc/s la Săvârșin (jumătate din media de 125 mc/s), 33,4 mc/s la Lipova (26%), 39 mc/s la Arad (29%) și 42,8 mc/s la Nădlac (32%).

Hidrologii au precizat că pe teritoriul județului toți afluenții sunt secați. Debitul minim istoric înregistrat aici a fost de 15,5 mc/s, în ianuarie 1985.

Pagube majore în agricultură

Seceta a produs pierderi însemnate. Conform Direcției pentru Agricultură Arad, aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat pagube la culturile de toamnă, în special grâu.

Sunt afectate 79.359 de hectare de culturi, cu pierderi cuprinse între 30 și 70%.

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