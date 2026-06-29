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Trenuri suplimentare între Constanța și Mangalia pentru festivalul „Beach Please”
Foto: Arhivă
CFR suplimentează circulația feroviară pe ruta Constanța–Mangalia în perioada festivalului „Beach Please”, pentru a face față numărului mare de călători așteptat pe litoral.
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