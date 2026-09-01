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Vremea în septembrie: ANM anunță temperaturi peste normal. Prognoza pe 4 săptămâni
Septembrie/ Profimedia
Publicat1 sept. 2026, 08:34
SursăRealitatea.Net
România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale în primele trei săptămâni din septembrie, potrivit prognozei emise de ANM pentru perioada 31 august - 28 septembrie. Cele mai mari abateri termice sunt așteptate în vestul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în primele două săptămâni, mai ales în zonele montane.
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