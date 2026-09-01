Economie· 1 min citire

ANAF le bagă plan inspectorilor: cine nu face norma pierde din salariu

Serviciul ANAF Antifraudă

Serviciul ANAF Antifraudă

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat1 sept. 2026, 07:35
SursăRealitatea.net

ANAF schimbă regulile jocului pentru inspectorii fiscali: de la 1 ianuarie anul viitor, fiecare angajat va lucra cu indicatori de performanță clari, iar rezultatele vor conta direct la salariu. Cine nu își îndeplinește norma va fi penalizat, iar cei care depășesc planul vor fi recompensați.

Noul sistem introduce un malus pentru neperformanță; dacă un inspector primește calificativul „satisfăcător”, salariul îi va fi tăiat cu 10% până la următoarea evaluar, a transmis Ministerul Finanțelor. Practic, lipsa de rezultate nu mai rămâne fără consecințe.

În schimb, performanța va fi răsplătită, dar nu automat. Recompensa depinde de trei niveluri: realizarea programului de încasări la nivelul ANAF, îndeplinirea indicatorilor de către structura din care face parte inspectorul și contribuția lui individuală. Bonusurile pot ajunge până la trei salarii de bază, în funcție de activitate.

Plafoanele sunt maxime, nu garantate. Suma finală va fi stabilită doar după verificarea rezultatelor și validarea indicatorilor. Recompensa se acordă o singură dată pe an, iar plata se face în anul următor.

Pentru contribuabili, ANAF promite controale mai bine țintite și mai puțină presiune asupra celor care își respectă obligațiile fiscale. Metodologia interzice explicit indicatorii care ar putea încuraja abuzuri sau controale nejustificate.

Sistemul intră în vigoare în 2027, iar în următoarele luni ANAF trebuie să stabilească procedurile interne, modul de raportare și criteriile exacte pe baza cărora inspectorii vor fi evaluați.

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