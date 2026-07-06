Brazilienii au găsit „vinovatul” pentru eliminarea de la Cupa Mondială 2026: „Este o durere profundă”

Publicat 6 iul. 2026, 13:15 Sursă realitatea.net

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 în optimile de finală, după o înfrângere dramatică, scor 1-2, în fața Norvegiei. Fanii Selecao au pornit imediat o „vânătoare” a principalului vinovat pentru acest eșec, iar verdictul suporterilor a fost unul clar.

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