CFR Cluj a remizat în derby-ul cu FCSB (1-1), în Superligă

CFR Cluj a terminat la egalitate cu FCSB, 1-1 (1-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.
Grecul Panagiotis Tachtsidis (8) a deschis scorul în acest derby, cu un şut la colţul lung, din careu. FCSB a egalat prin Darius Olaru (26), lansat excelent în careu de Florinel Coman.
În debutul reprizei secunde s-a consumat o fază controversată, Florinel Coman (51) a marcat pentru oaspeţi cu un şut de la circa 30 de metri, dar, solicitat din camera VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a anulat golul în urma vizionării reluărilor, pentru un fault anterior al lui Valentin Creţu la Philip Otele.
CFR Cluj a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, trei egaluri şi două eşecuri în campionat, un egal în Cupa României.
FCSB nu a mai câştigat nici ea de trei meciuri, un eşec şi un egal, în campionat, un eşec în Cupa României.
În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.
FC CFR 1907 Cluj - FC FCSB 1-1 (1-1), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca
Au marcat: Panagiotis Tachtsidis (8), respectiv Darius Olaru (26).
Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş)
Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Adrian Popescu (Craiova)
Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Claudiu Boaru (Mediaş) - LPF
AGERPRES
Sursa foto: FCSB/Facebook