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Gestul lui Cristiano Ronaldo înaintea penalty-ului cu Croația a devenit viral. Ce cred fanii că a spus starul portughez

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 20:20

Cristiano Ronaldo a atras atenția nu doar prin golul marcat în victoria Portugaliei cu Croația, din șaisprezecimile Cupei Mondiale, ci și prin un gest surprins chiar înainte de executarea loviturii de pedeapsă.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde numeroși fani susțin că atacantul portughez ar fi rostit cuvântul „Bismillah” înainte de a șuta. Expresia, din limba arabă, înseamnă „În numele lui Dumnezeu”.

Interpretarea a fost intens comentată online și preluată de mai multe publicații internaționale, care au precizat însă că este vorba doar despre o presupunere a internauților și nu despre un fapt confirmat de Cristiano Ronaldo.

„Cristiano Ronaldo a părut să spună «Bismillah» înainte să transforme cu succes penalty-ul”, a scris un utilizator pe platforma X. Alți fani au susținut aceeași ipoteză, afirmând că starul portughez a rostit expresia chiar înaintea execuției.

Ronaldo a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri împotriva portarului Dominik Livaković, reușita sa dând startul revenirii Portugaliei într-un meci încheiat cu calificarea lusitanilor în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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