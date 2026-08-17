AUR, reacție după decizia CCR privind Legea integrității: „Transparența nu poate fi negociabilă”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 17:19

Alianța pentru Unirea Românilor a reacționat după decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și susține că principiile referitoare la transparență și integritate trebuie aplicate în mod egal, indiferent de persoanele vizate.

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