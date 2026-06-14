CM 2026: Germania a învins la scor debutanta Curacao (7-1)

Caraibienii au reușit egalarea în min. 21, prin Comenencia, cu un șut de la 16 metri, după o pasă a lui Locadia.
Selecționata Germaniei a învins la scor debutanta Curacao, cu 7-1 (3-1), duminică, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada.
Germania a confirmat calculele hârtiei despre cel mai disproporționat duel și s-a impus prin golurile marcate de Felix Nmecha (6), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78). Livano Comenencia (21) a înscris primul gol al Curacao la Cupa Mondială.
Echipa antrenată de Julian Nagelsmann își asigură practic calificarea în șaisprezecimile de finală prin acest rezultat, care poate fi scorul turneului.
Felix Nmecha a deschis scorul cu un șut la colț din marginea careului, după o combinație cu Wirtz. Au ratat apoi Nmecha (9, 12), Sane (11), Wirtz (14).
Caraibienii au reușit egalarea în min. 21, prin Comenencia, cu un șut de la 16 metri, după o pasă a lui Locadia.
Schlotterbeck (28), Pavlovic (30) și Sane (32) au fost aproape de a aduce cvadrupla campioană mondială în avantaj, însă acest lucru l-a reușit fundașul Nico Schlotterbeck, care a reluat cu capul din 5 metri, la cornerul executat de Brown (38).
Pavlovic (45) a trecut și el pe lângă gol, L. Bacuna respingând din fața porții, iar Havertz a stabilit scorul primei reprize (3-1), din penalty (45+5), după ce Nmecha a fost agățat în careu de Bazoer.
Repriza secundă a început practic cu golul lui Musiala (47), cu un șut la colțul lung, din unghi, după ce a fost angajat în careu de Kimmich.
Brown a marcat primul său gol pentru naționala Germaniei (68), după o combinație cu Deniz Undav, care și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor (78), din pasa lui Kimmich, după o ieșire hazardată a portarului.
Havertz a realizat dubla (88), cu un lob peste portarul Room, după ce fusese lansat de Undav.
Sane (63) a scăpat singur cu portarul, dar a șutat incredibil pe lângă poartă.
Dick Advocaat (78 ani) a devenit cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale, el conducând echipa din cea mai mică națiune calificată la un turneu final al competiției.
Portarul Manuel Neuer (40 ani, 79 zile) a devenit cel mai vârstnic component al naționalei Germaniei la Cupa Mondială.
Germania va juca în continuare cu Cote d'Ivoire pe 20 iunie și cu Ecuadorul pe 25 iunie, iar Curacao va întâlni Ecuadorul pe 21 iunie și Cote d'Ivoire pe 25 iunie.
Germania - Curacao 7-1 (3-1) Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21). Houston, Houston Stadium: 68.021 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa E