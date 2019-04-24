Duel cu rivalii din capitală. Timișoara Saracens primește pe Dinamo în Vinerea Mare

Dupa ce a pierdut dramatic calificarea în grupele Challenge Cup, Timișoara Saracens revine la partidele din campionatul intern, cu un meci în fața celor de la Dinamo.Bucureștenii vin și ei la Timișoara tot după o înfrângere, însa în Superliga CEC Bank, un 27-25 în fața ultimei clasate, Tomitanii Constanța. Dinamoviștii îl au in lot pe un fost timisorean, Daniel Carpo, campion al României cu Saracens."Suntem înca raniți dupa jocul din Rusia. Este și normal, dupa un astfel de joc și o asemenea înfrângere. Antrenamentele noastre au fost mai mult sa ne recăpătăm încrederea. Așteptăm cu gânduri pozitive partida și ne dorim sa facem un joc bun care sa ne readucă bucuria de a juca rugby ”, a spus antrenorul timișorean, Sosene Anesi.Timișoara Saracens nu se va putea baza în aceasta întâlnire pe Fercu și Stewart, însa după partida din Rusia a intrat pe lista rugbyștilor accidentați și Marius Smionescu. Nu sunt numai vești rele pentru timișoreni, deoarece Capațâna, Rose și Lazăr au fost recuperați după accidentări și sunt apți de joc."Jucăm acasă și trebuie să demonstrăm că aici suntem de neînvins. Vrem să arătăm un joc bun, să câștigam toate punctele puse în joc și să ne revenim, pentru că mai sunt multe de făcut în acest sezon ", a declarat înaintea partidei secundul formației timișorene Ulises Gamboa.În partida din turul acestui sezon Timișoara s-a impus cu 33-16 pe terenul alb-roșilor, cu eseurile marcate de Rădoi, de două ori, Neculau, Căpățână și Zaharia, dar și cu o transormare a lui Rupanu și alte trei ale lui Luke Samoa.Duelul dintre Timișoara Saracens și Dinamo București este programat vineri, de la ora 12, pe stadionul Dan Paltinișanu.