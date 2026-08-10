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Sport· 1 min citire
Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă acasă de FC Argeș, în Superligă
Universitatea Craiova - FC Argeș
Publicat10 aug. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net
Unicul gol al partidei a fost înscris de Yanis Pîrvu.
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