Liga Națiunilor 2026/2027: România, grupă extrem de dificilă cu Polonia, Suedia și Bosnia
Liga Națiunilor 2026/2027: România, grupă extrem de dificilă cu Polonia, Suedia și Bosnia
Liga Națiunilor 2026/2027: România, grupă extrem de dificilă
Naționala României și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor 2026/2027, în urma tragerii la sorți desfășurate la Bruxelles, în Belgia, la Palais 3 Expo Hall. „Tricolorii” vor evolua în Grupa B4, una dintre cele mai dificile ale competiției, alături de Polonia, Suedia și Bosnia și Herțegovina.
Selecționata pregătită de Mircea Lucescu a fost repartizată în urna a treia valorică, ceea ce a făcut ca România să aibă parte de o misiune complicată în lupta pentru promovare.
Unul dintre adversarii cunoscuți ai „tricolorilor” este Bosnia și Herțegovina, echipă întâlnită recent în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. În acele confruntări, România a fost învinsă în ambele meciuri, scor 0-1 și 1-3, rezultate care ridică semne de întrebare înaintea noii campanii.
Grupa B4 este considerată de specialiști drept una dintre „grupele morții” din Liga B, având în vedere valoarea și experiența internațională a adversarilor. Polonia și Suedia sunt echipe cu tradiție la turneele finale, iar Bosnia rămâne un adversar incomod.
Componența grupelor din Liga B, sezonul 2026/2027:
Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, România, Suedia
România va disputa câte șase partide în această grupă, tur-retur cu fiecare adversar, iar obiectivul va fi evitarea retrogradării și, în măsura posibilităților, lupta pentru promovarea în Liga A.
Citește și:
- 09:09 - Max Verstappen a vorbit despre plecarea din Formula 1
- 08:22 - Victorii clare pentru Real Madrid, PSG și Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor
- 16:45 - Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA
- 08:39 - Fotbal: Bayern Munchen și Atletico și-a umilit adversarele, marcându-le în total 11 goluri
