Măsuri speciale pentru meciul de fotbal Poli Timișoara - Steaua, care se joacă la Sibiu

Meciul de fotbal Poli - Steaua, din Liga a 2-a, va avea loc în această seară.
Meciul de fotbal dintre Știința Poli Timișoara și Steaua București, programat astăzi, 8 octombrie, începând cu ora 18:00, pe Stadionul Municipal Sibiu, va atrage un număr ridicat de suporteri, fiind așteptate valori crescute de trafic în zona stadionului și pe principalele artere rutiere din apropiere.
Suporterii care vor veni să își susțină echipele vor aglomera atât căile de acces rutier, cât și pe cele pietonale, motiv pentru care circulația se va desfășura, începând cu ora 16:00, în condiții de trafic intens.
Cele mai aglomerate artere rutiere vor fi Calea Dumbrăvii, bulevardul Victoriei, strada Nicolae Bălcescu, precum și străzile adiacente care asigură accesul către Stadionul Municipal Sibiu.
Mai multe echipaje ale poliției rutiere, de ordine publică, dar și cuplurile chinotehnice vor asigura măsurile de siguranță publică și rutieră din municipiul Sibiu.
Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren, să manifeste răbdare și respect față de ceilalți participanți la trafic, să evite opririle și staționările neregulamentare și să acorde o atenție sporită pietonilor.
Recomandarea polițiștilor rutieri adresată spectatorilor este de a folosi, pe cât posibil, mijloacele de transport în comun sau de a se deplasa pe jos, pentru a evita aglomerarea suplimentară a arterelor rutiere din zonă.
Respectul reciproc, răbdarea și respectarea indicațiilor polițiștilor sunt esențiale pentru ca acest eveniment sportiv să se desfășoare în condiții de siguranță pentru toți participanții.