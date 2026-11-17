Selecționata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 2-1 (1-1), marți seara, pe Stadionul ''Bilino Polje'' din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, astfel că tricolorii vor juca un baraj pentru menținerea în Liga B.

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