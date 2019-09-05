Poli la primul punct în Liga Zimbrilor. Handbaliștii bănățeni termină la egalitate derby-ul cu Minaur Baia mare

Duleul dintre SCM Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare a fost unul care a stat sub semnul echilibrului.Minaur a fost echipa care a deschis scorul și a condus în mare parte a timpului, dar nu la mai mult de două goluri diferență. Handbaliștii timișoreni au rămas aproape pe tabela de scor, iar la pauză aveau avantaj de un gol, 12-11. Tot timișorenii au fost cei care au început mai bine și partea secundă, dar nici formația pregătită de Pero Milosevic nu a reușit să se desprindă la mai mult de două reușite. Oaspeții au avut o apărare mai agresivă în partea a doua, au reușit să blocheze câteva mingi și cu ajutorul portarului Ciobanu, și nu doar au egalat, dar s-au îndepărtat la 3 goluri. A fost momentul în care și-a intrat în rol Antonio Pribanic, jucător care a reușit 3 goluri și a adus egalarea, când mai erau două minute și jumătate de joc. Băimărenii au reușiit din nou să preia conducerea după reușita lui Botea, dar Poli a restabilit egalitatea cu o aruncare din extremîă a lui Marjanovic. Oaspeții au avut ocazia ultimului atac, dar timisorenii s-au aparat bine si au reusit sa recupereze mingea cand mai erau 8 secunde de joc.Pe atacul lor, timisorenii au obtinut o lovitura de la 9 metri. A executat Sadoveac, insa mingea s-a lovit de zid si s-a încheiat 26-26.În runda viitoare, SCM Politehnica va evolua în deplasare împotriva Potaissei Turda.