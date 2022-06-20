Reghe se afundă pe măsură ce trec zilele! Ce sume uriașe trebuie să plătească pensie alimentară – Judecătoria s-a pronunțat

2

Judecătoria Buftea s-a pronunțat în dosarul Ordonanței Președințiale prin care Laurențiu Reghecampf a cerut program de vizită privizoriu pentru minorul Laurențiu Reghecampf Jr. Astfel, instanța a luat act de înțelegerea părților privind programul de relații personale între minor și tatăl sau, scrie realitateasportiva.net