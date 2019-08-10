Timișoara începe cu o victorie cu bonus ofensiv meciurile din Cupa României. Doi jucători au marcat la debut pentru Saracens

Șase eseuri, intre care două ale unui debutant au adus o victorie clară a Timișoarei Saracens în prima etapă din faza grupelor Cupei României la rugby.Timișoara a controlat duelul cu Universitatea Cluj de la un capăt la altul și avea asigurat bonusul ofensiv încă de la finalul primei reprize. Balul l-a deschis Luke Samoa cu un eseu, pentru ca următoarele două să fie semnate de Moa Maliepo, rugbyst aflat la prima partidă în tricoul Timișoarei. Ultima încercare a primei reprize a aparținut lui Vlăduț Popa. Trei dintre eseuri au fost transformate de Luke Samoa, iar Saracens conducea cu 26-0 după 40 de minute.În partea a doua timișorenii nu au mai forțat, iar gazdele au reușit să pună pe tabelă 3 puncte, dintr-o lovitură de pedeapsă semnată de Melniciuc. Aveau să rămână singurele ale studenților clujeni. Bănățenii au mai reușit alte două eseuri până la final, prin Marius Simionescu și Andrei Rădoi. Ambele au fost transformate, mai întâi de Luke Samoa și apoi de Dănuț Jipa, aflat și el la primele sale puncte puncte pentru Saracens.În runda următoare din Cupa României, Timișoara Saracens va juca tot în deplasare cu deținătoarea titlului de campioană, Știința Baia Mare.