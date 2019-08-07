Timișoara Saracens începe drumul spre primul trofeu al sezonului. Ardelenii joacă în zi de mare sărbătoare cu fosta campioană

Sezonul rugbystic românesc începe sâmbătă pentru Timișoara Saracens, care merge la Cluj pentru primul meci din grupa A din Cupa României.Partida din Ardeal se joacă la ceas aniversar pentru clujeni, care în acest weekend aniverseaza 70 de ani de la nasterea secției de rugby, și 100 de anji de la nașterea Clubului Sportiv Universitatea Cluj.Timișorenii merg în Ardeal fără patru jucători, care sunt în recuperare după accidentări mai vechi. Astfel, Fercu, Melinte, Conache și Shennan nu vor juca în meciul contra studenților clujeni.„Suntem nerăbdători să începem. Am avut o perioadă de 4-5 săptămâni cu antrenamete dificile, suntem pregătiți pentru noul sezon și suntem nerăbdători sa debutăm cu dreptul. Știm că mai avem de lucru, dar acum ne gândim doar la primul meci și ne dorim să oferim un rugby bun ”, a spus înaintea partidei de la Cluj antrenorul principal al Timișoarei, Sosene Anesi.Rugbyștii bănățeni au ratat toate trofeele în sezonul precedent, iar în noua stagiune vor să le readucă în vitrina clubului.„Simt ca a fost o pregătire mai bună ca niciodată, iar toată frustrarea acumulată sezonul trecut ar trebui să o revarsăm acum în meciuri, contra adversarilor și să reîncepem să câștigăm trofee ”, a spus Eugen Căpățână, căpitanul lui Saracens.Duelul dintre Universitatea Cluj și Timișoara Saracens este programat sâmbătă, la ora 11, pe stadionul Iuliu Hațieganu. În grupa A, tot sâmbătă se joacă meciul Știința Baia Mare - Tomitanii Constanța.În acest sezon, Cupa României la rugby se joacă după un nou format. Echipele din Superligă sunt împărțite în două grupe și joacă în sistemul fiecare cu fiecare, tur/retur. Formațiile care încheie grupele pe prima poziție se califică în finala competiției, programată în 23 noiembrie.