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Universitatea Craiova a aflat când va juca meciurile din Conference League

Conference League

Conference League

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 09:39
Sursărealitatea.net

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a făcut public programul meciurilor din grupa principală a Conference League, competiție în care este angrenată şi Universitatea Craiova. Oltenii vor debuta pe teren propriu, cu Getafe, şi vor încheia seria meciurilor tot acasă, cu FC Copenhaga.

Campioana României va întâlni pe Copenhaga (Danemarca), Getafe (Spania) și Egnatia (Albania), acasă, respectiv pe Brighton (Anglia), Kairat Almati (Kazahstan) și Inter Club d'Escaldes (Andorra), în deplasare. Prima rundă va fi în 15 octombrie.

Programul complet al Universităţii Craiova:

15 octombrie, ora 19.45

Universitatea Craiova - Getafe CF

22 octombrie, ora 19.45

Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie, ora 22.00

Universitatea Craiova - KF Egnatia

26 noiembrie, ora 19.45

Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova

10 decembrie, ora 17.30

FC Kairat Almaty - Universitatea Craiova

17 decembrie, ora 22.00

Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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