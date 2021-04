Masura a fost luată în cadrul Comitetului Județean pentru situații de Urgență, după ce rata de infectare a scăzut la 2,72 la mia de locuitori, la reevaluarea de 14 zile.

Astfel, începând de astăzi, restricțiile de weekend încetează și, totodată, se ridică și alte restricții, fiind reluate anumite activități. Operatorii economici își vor putea desfășura activitatea până la orele 21.00 pe toată durata săptămânii iar circulația persoanelor va fi permisă până la orele 22.00 fără restricții. Cafenelele și restaurantele pot relua servirea cliențiilor si in interior, nu doar la terase, dar fără a depăși 30% din capacitatea maximă. Este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Totodată se deschid și sălile de jocuri de noroc. Condiția pentru o parte din aceste măsuri este ca rata de infectare să rămână mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori. Autoritățile fac un apel la respectarea distanțării sociale, purtarea măștii și participare la vaccinare subliniind ca o crestere a ratei de infectare poate duce la reintorducerea unor restrictii, mai ales in conditiile in care sarbatorile Pascale pot duce la aglomeratii in anumite spatii.

Sursa: Realitatea de Timis